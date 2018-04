Rossi (Leu): c'è bisogno di un nuovo partito della sinistra

Firenze, 19 apr. - "Credo ci sia bisogno di un nuovo partito della sinistra in Italia, che guardi ad un elettorato ben più ampio di quello raccolto da Leu". Lo afferma, in un'intervista al Tirreno, il presidente della Toscana, Enrico Rossi. "E deve essere una sinistra radicale" ma "di governo -continua Rossi - non estremista né gruppettara. Con un programma forte di cambiamento. Come primo punto investimenti e ancora investimenti per il lavoro, poi sanità, scuola e stato sociale, e per cui sia fondamentale la ricostruzione di un sistema di diritti dei lavoratori lottando contro il precariato. Non c'è bisogno di inventare cose nuove. Io sono ottimista. Le persone di sinistra - conclude Rossi - hanno bisogno di sognare una società diversa, dove la sinistra si ispira al socialismo o alla dottrina sociale della Chiesa".