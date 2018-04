Anzaldi (Pd): Bogo Deledda in comm. Lavoro? Sembra una barzelletta

Roma, 19 apr. - "La senatrice M5s Vittoria Bogo Deledda, nota per essere stata 243 giorni in malattia a carico dello Stato ed essere guarita improvvisamente con la candidatura al Senato, andrà in commissione Lavoro. Sembra una barzelletta, ma l`annuncio ufficiale è arrivato dal suo partito: l`arroganza di questi signori non ha limite". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E le verifiche annunciate - prosegue Anzaldi - da Luigi Di Maio alle Iene nel servizio andato in onda l`8 aprile, oltre dieci giorni fa? Nessuno ne ha saputo più nulla, esattamente come per le espulsioni e le denunce per danno di immagine che sarebbero dovute arrivare contro i furbetti di Rimborsopoli, tutti saldamente in parlamento grazie al Movimento 5 stelle".