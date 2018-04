Roma, 19 apr. - "Berlusconi, per la sua salute, per la qualità della sua vita, per il grande uomo che è, come tutti i grandi dovrebbe fare un passo indietro quando all'apice del successo". Questa è la risposta di Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia, questa mattina ad Agorà su Rai Tre, alla domanda di Serena Bortone se anche Berlusconi avesse responsabilità nel non consentire la nascita di un governo.