Libia, Middle East Eye: danni cerebrali irreversibili per Haftar -2

Roma, 19 apr. -

Il diplomatico ha anche riferito che i collaboratori del generale avrebbero tentato di organizzare una sua esposizione ai media per mettere a tacere le notizie sulla sua salute, ma hanno poi desistito perchè è in "pessime condizioni". Un medico ha detto che le condizioni di Haftar sono quelle tipiche di un ictus, e sono irreversibili: "Ci sono farmaci che possono essere somministrati per ridurre il gonfiore al cervello, che potrebbero restituire ad Haftar l'abilità di parlare, per esempio, ma questi effetti sarebbero temporanei".

Venerdì scorso i media libici avevano annunciato la morte del generale, ma la missione Onu in Libia ha smentito la notizia riferendo di un colloquio avuto lo stesso giorno da Haftar con l'inviato delle Nazioni Unite Ghassan Salamé. Secondo quanto riferito oggi dal Middle East Eye, Salamé sarebbe intervenuto su pressione di Francia, Italia ed Emirati Arabi Uniti per scongiurare una "guerra di successione" nell'Est della Libia.