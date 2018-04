Libia, Middle East Eye: danni cerebrali irreversibili per Haftar

Roma, 19 apr. - Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito Nazionale libico che controlla la Cirenaica, si trova uno stato quasi vegetativo e "non sarà mai più normale" a causa dei suoi problemi di salute. E' quanto scrive oggi il Middle East Eye citando come fonte informata un diplomatico europeo.

Haftar ha un cancro ai polmoni, che si è esteso al cervello, ha detto il diplomatico, confermando quanto già riferito nei giorni scorsi da Radio France Internationale (Rfi). Stando alle ricostruzione diffuse nei giorni scorsi dai media libici, il generale era stato trasferito dalla Giordania alla Francia era avvenuto a seguito di un ictus. "Non è in grado di parlare o persino di comprendere appieno, non riesce a sedersi o ad alzarsi - ha detto la fonte - il medico che lo sta curando dice che se anche risponderà parzialmente alle cure, sarà per breve tempo e non sarà mai più normale".(Segue)