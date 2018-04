Roma, 19 apr. - "Noi non abbiamo proposto nessun appoggio esterno" ad un govenro M5s-Lega. Lo ha detto Renato Schifani, senatore di Forza Italia, ai microfoni di Radio anch`io (Rai Radio1). "Il tentativo Casellati è fallito perché con i suoi no Di Maio continua a giocare la partita per spaccare il centrodestra", dice Schifani che aggiunge: "Oggi andremo insieme per dare la sensazione a Di Maio che siamo uniti".