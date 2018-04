Cuba, fine dell'era Castro: oggi Miguel Diaz-Canel alla presidenza -2

L'Avana, 19 apr. - Per la prima volta da sei decenni a questa parte il nuovo leader non farà parte della storica generazione della Rivoluzione del 1959, non indosserà un'uniforme militare e non sarà a capo del partito comunista. Diaz-Canel è cresciuto all'ombra del partito unico e si è poco a poco imposto a fianco di Raul Castro, sino alla spettacolare nomina a primo vicepresidente nel 2013.

D'altronde, la data per il passaggio di testimone non sembra casuale: cade infatti nel 57esimo anniversario del fallimento dello sbarco nella Baia dei Porci, considerato dall'Avana come la prima grande sconfitta dell'imperialismo statunitense in America Latina. Il 19 aprile del 1961 venivano catturati gli ultimi esuli cubani dei 1.500 che avevano lanciato due giorni prima un tentativo di invasione dell'isola, con l'obiettivo di preparare l'arrivo da Miami di un governo provvisorio. (Segue)