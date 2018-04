Cuba, fine dell'era Castro: oggi Miguel Diaz-Canel alla presidenza

L'Avana, 19 apr. - Da oggi Cuba non sarà più guidata da un Castro: il presidente Raul, l'ottantaseienne fratello di Fidel, passa il testimone a una nuova generazione di dirigenti, che esordisce con il volto di Miguel Diaz-Canel, oggi ancora 57 anni, ma domani ne compie 58, da nuovo presidente.

L'annuncio del nome del successore è infatti solo una formalità: il vicepresidente Diaz-Canel è stato designato ieri dall'Assemblea nazionale come unico candidato alla successione di Raul Castro e se il risultato del voto verrà reso noto oggi a partire dalle 9 ora locale, le 15 in Italia, non sono certo attese sorprese. (Segue)