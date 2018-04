Giachetti: escludo accordo M5s-Pd, siamo polo nord e polo sud

Roma, 19 apr. - "Pd e M5s sono agli antipodi. Penso al reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione: metodi distanti tra loro come il polo nord e il polo sud. Da un lato assistenzialismo e dall`altro un aiuto a chi vive una soluzione complicata. Ma si potrebbe parlare anche delle posizioni sulla legge Fornero, sulla sicurezza, sullo ius soli. Le differenze tra noi e M5S sono molto più accentuate rispetto invece a una convergenza tra loro e la Lega. I Cinque Stelle cambiano posizione sulle questioni di volta in volta a seconda della convenienza. È affidabile un partito che si comporta in questo modo? Io penso di no". Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato Pd a Radio anch`io (Rai Radio1).