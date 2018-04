Toninelli: domani Salvini dovrà decidere se mollare Fi

Roma, 19 apr. - o Salvini è ad un bivio: domani quando sarà terminato l'incarico a Casellati e l'ipotesi sarà finita definitivamente, perchè noi ammucchiate col centrodestra non le facciamo, Salvini dovrà decidere se rimanere aggrappato alla forza della conservazione che è Berlusconi o se venire con il M5s scrivere questo contratto e fare le cose che sta andando in giro a dire nella campagna elettorale delle Regionali". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo in Senato del M5s, intervistato da Rtl 102.5, sottolineando che "fosse per il M5s questo matrimonio, che io vedo come contratto di governo su povertà, tasse, deburocratizzazione, saremmo già lì al tavolo con la parte scientifica per farlo". Il veto su Berlusconi dunque resta: "Non siamo autolesionisti...".

Quanto all'ipotesi di un ritorno alle urne, Toninelli spiega: "Noi non vogliamo tirare a campare, in quel caso meglio le elezioni. Ma noi non vogliamo tornare alle urne. Anche se guardiamo i sondaggi e penso che saremmo quelli che più si avvantageranno da elezioni anticipate. Ma siccome siamo responsabili e rispettosi delle prerogative del Capo dello Stato, faremo di tutto per non andare al voto".