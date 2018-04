Fmi: ecco come l'Italia deve gestire entrate e spesa pubblica -2

New York, 19 apr. - Sul fronte della spesa, ha detto Gaspar, "le priorità includono non invertire la rotta delle riforme pensionistiche passate e contenere ulteriormente la spesa pensionistica; adottare in pieno la riforma delle modalità di approvvigionamento e altre raccomandazioni della spending review; migliorare l'efficienza della spesa sanitaria; razionalizzare e migliorare i programmi anti-povertà; moderare il premio alto pagato a certe categorie di dipendenti del settore pubblico" rispetto ai salari del settore privato.

Per quanto riguarda le entrate, Gaspar ha fornito qualche dettaglio in più rispetto al consiglio generale contenuto nel Fiscal Monitor. Il consiglio è "cambiare la composizione del gettito fiscale da una tassazione dei fattori produttivi verso una tassazione degli immobili". In pratica, l'Italia dovrebbe ridurre il cuneo fiscale e procedere con la riforma del catasto aggiornando i valori catastali. Per Gaspar, anche i consumi vanno tassati "aumentando l'Iva e migliorandone la raccolta". E per "ampliare la base imponibile", ha concluso Gaspar, potrebbe essere d'aiuto la riduzione degli sgravi fiscali.