Fmi: ecco come l'Italia deve gestire entrate e spesa pubblica

New York, 19 apr. - Mentre l'Italia è alle prese con la formazione del prossimo governo, da Washington arrivano suggerimenti su come gestire al meglio i conti pubblici e fare imboccare al debito una strada esclusivamente in discesa. E' il Fondo monetario internazionale a fornire quella che negli Stati Uniti chiamano 'to-do list', la lista delle cose da fare. Ad averla descritta è Vitor Gaspar, direttore del dipartimento degli Affari fiscali dell'istituto guidato da Christine Lagarde.

Come scritto nel Fiscal Monitor, il rapporto pubblicato ieri nell'ambito degli Spring Meetings in corso nella capitale americana, Gaspar insiste: per il nostro Paese la priorità è "iniziare un consolidamento fiscale credibile e ambizioso" e "con la giusta tempistica".