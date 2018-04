Roma, 19 apr. - "L'andamento negativo dei corsi azionari di Tim ha subito un'accelerazione da quando i membri designati da Vivendi hanno aderito al Consiglio di amministrazione a dicembre 2015. In poco più di due anni, le azioni di Tim sono diminuite di oltre il 35%". E' quanto ha affermato in una nota il fondo americano Elliott replicando punto per punto alle recenti dichiarazioni del gruppo francese Vivendì.