Toninelli: facciamo partire governo, con chi interessa poco

Roma, 19 apr. - Danilo Toninelli,. Capogruppo M5s in Senato, non esprime una preferenza su quale esito possa avere la formazione di un governo, perchè rispondendo "andrei a pestare i piedi al presidente Mattarella", ma aggiunge: "La preferenza sono i cittadini. Facciamo questo contratto, facciamo partire il governo e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto. Con chi mi interessa poco", dice a Rtl 102.5.

"Ci affidiamo al presidente Mattarella per la sua saggezza e lungimiranza e per le prerogativa che la Costituzione gli dà. Oggi sta provando la creazione di un governo M5s-centrodestra che non può esistere per la presenza di Berlusconi. Salvini ha un po' di tempo per rispondere, vediamo".