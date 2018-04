Toninelli: Di Battista su Salvini? Dobbiamo usare linguaggio forte

Roma, 19 apr. - "Io ho profondo rispetto per le istituzioni e uno dei luoghi sacri è il Quirinale: vedere al Quirinale Berlusconi che prendeva in giro il centrodestra, Salvini, se stesso, e lo stesso Quirinale. Conosciamo il tono ironico di Di Battista: se prendiamo la parola in sè le posso dire che poteva anche evitare; se prendiamo la sacralità del contesto... In quel momento è stata sfregiato il Quirinale. Alessandro ha detto che Berlusconi trattava Salvini come Dudù. Alessandro ha sempre utilizzato un linguaggio importante, un linguaggio forte perchè è importante utilizzare anche certi linguaggi perchè dobbiamo comunicare con tutti e non tutti hanno una ricezione dei messaggi identica". Lo ha sostenuto il capogruppo in Senato del M5s, Danilo Toninelli, intervistato a Rtl 102.5.