Tim, Elliott: il cda è già diviso a causa di Vivendi

Roma, 19 apr. - "La vera ragione per cui il consiglio esistente è diviso oggi è la cattiva amministrazione di Vivendi e il mancato rispetto delle migliori pratiche di governo societario". Lo afferma in fondo Elliott rispondendo punto per punto alle tesi dei francesi.

"L'attuale consiglio - prosegue Elliott - è tutt'altro che unito come dimostra il recente voto 10-5 sul contenzioso con i sindaci (i 10 amministratori che hanno votato a favore sono stati nominati da Vivendi). Elliott è d'accordo sul fatto che un consiglio di amministrazione diviso sia dannoso per la società e i suoi azionisti. Questa divisione - sottolinea il fondo - rafforza la proposta di Elliott di sostituire 6 dei consiglieri nominati da Vivendi con nuovi consiglieri indipendenti e altamente qualificati nell'assemblea del 24 aprile".