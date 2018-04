Generali, a Trieste azione dimostrativa attivisti Greenpeace

Trieste, 19 apr. - Alcuni attivisti di Greenpeace Italia sono entrati in azione questa mattina a Trieste, prima dell'avvio dei lavori dell`assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, aprendo un enorme striscione con la scritta "Generali - Basta assicurare carbone e cambiamenti climatici", proprio all`ingresso del palazzo che ha ospita l`evento, alla Stazione Marittima. In contemporanea, altri attivisti hanno portato dei sacchi di carbone all`ingresso del palazzo, per protestare contro gli investimenti del gruppo assicurativo nella fonte fossile più inquinante.

Gli attivisti di Greenpeace hanno inoltre chiuso l`area con transenne e un cartello con la scritta "Attenzione: cambiamenti climatici in corso". (segue)