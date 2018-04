Romania, morbillo miete ancora vittime. Si lavora su informazione

Bucarest, 19 apr. - Il morbillo miete vittime in Romania. Dalla fine del 2016 sono morte 46 persone, di cui 39 bambini, dato che fa del Paese uno dei puù colpiti dalla recrudescenza di questa malattia in tutta l'Europa.

In Romania circa 12mila persone hanno contratto il virus e i più colpiti sono i bambini sotto i tre anni che non sono stati vaccinati. "La gente non si fida, perché legge qualsiasi cosa su internet", ha dichiarato Silvana Dan, dell'Autorità per la salute pubblica di Prahova.

A marzo una bambina di 11 mesi è morta dopo che i genitori si erano rifiutati di vaccinarla. Il morbillo è altamente contagioso, ma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che da 550.100 casi nel 2000 si è scesi a 90mila nel 2016. Paradossalmente proprio questo successo ha spinto molti a pensare che non sia necessario vaccinarsi.

Una parte della società particolarmente vulnerabile in Romania è quella della comunità rom. Le autorità romene sperano che gli impiegati del sistema sanitario di etnia rom possano lavorare per lottare contro la disinformazione e spingere alle vaccinazioni.

(fonte afp)