Tim, Elliott:parole Vivendi senza sostanza,non è socio principale

Roma, 19 apr. - Elliott ritiene che la dichiarazione di Vivendi del 17 aprile "manchi di sostanza" e sia "piena di luoghi comuni che non affrontano i problemi che hanno afflitto Tim sotto la direzione di Vivendi". In particolare, prosegue il Fondo Elliott, "Vivendi si riferisce ripetutamente a se stesso come l'azionista principale di Tim. In realtà non lo è, è semplicemente il maggiore azionista, ed Elliott ritiene che gli interessi di Vivendi non siano più importanti di quelli degli altri azionisti di Tim".