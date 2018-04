Siria, in Russia arrivano 2 missili da crociera Usa non esplosi

Mosca, 19 apr. - Due missili da crociera americani inesplosi, lanciati in Siria durante l'attacco del 14 aprile, sono stati trovati dall'esercito siriano e consegnati all'esercito russo. Il trasporto dei missili americani dalla Siria alla Russia è avvenuto il 18 aprile, la Tass lo ha riferito citando una fonte nel ministero della Difesa siriano.

Entrambi i missili sono in buone condizioni, ha notato una fonte anonima. I missili "intelligenti" sono stati inviati in aereo in Russia, aggiunge Gazeta.ru. La parte russa non conferma ufficialmente questi dati. Il presidente americano Donald Trump aveva invitato la Russia a prepararsi ad attacchi missilistici contro la Siria.