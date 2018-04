Roma, 19 apr. - "È tempo di cambiare in Telecom Italia. Elliott ritiene che gli azionisti abbiano bisogno di un consiglio unito, no uno diviso e impantanato in contenzioso con i propri sindaci. Gli azionisti meritano l'opportunità di sbloccare un valore significativo supportando la proposta di Elliott, che inizia con l'elezione di un consiglio di amministrazione veramente indipendente il 24 aprile". E' quanto afferma il fondo Elliott in una nota in risposta alle ultime dichiarazioni di Vivendì.