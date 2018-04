Roma, 19 apr. - L'ex modella di Playboy Karen McDougal ha raggiunto un accordo con l'editore del National Enquirer, American Media Inc che le consentirà di parlare liberamente della relazione avuta con il presidente americano Donald Trump, scrive il Guardian.

McDougal aveva presentato una denuncia in California per essere sciolta dal vincolo con l'editore del tabloid a cui aveva dato l'esclusiva dei diritti della sua storia per 150.000 dollari. (Segue)