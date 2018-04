Hollande e la presidenza: in Siria sarei intervenuto nel 2013 -2

Roma, 19 apr. - E sempre sulla Siria Hollande sottolinea che nonostante l'intervento Usa-Francia-Gb "il regime ha riconquistato militarmente parte del territorio. Turchia, Russia, Iran sono pronti a spartirsi la Siria. Uscire dalla crisi è diventato più difficile".

Hollande poi parla di Putin: "Combina seduzione e brutalità. È al tempo stesso convincente e minaccioso. Sono estremamente lucido su ciò che pensa dell`Europa e dell`Occidente: li guarda come corpi deboli, moralmente fiacchi, senza coesione, in declino. E infatti è legato alle estreme destre ovunque in Europa. Soltanto una parte dell`estrema sinistra non l`ha ancora capito".

"Non eravamo sempre d`accordo con Merkel, in particolare sul sostegno alla crescita e all`occupazione, sull`austerità della politica imposta ai popoli. Ma siamo sempre stati animati dal supremo interesse europeo. Dico spesso: Madame Merkel si prende il suo tempo ma alla fine fa sempre la scelta giusta".(Segue)