Hollande e la presidenza: in Siria sarei intervenuto nel 2013

Roma, 19 apr. - "Ero e rimango socialista. Non mi ritiro dalla politica", così l'ex presidente francese Francois Hollande in un'intervista a Repubblica (realizzata da LENA, alleanza editoriale di Repubblica con altri sei giornali europei tra cui País, Welt e Figaro) in cui parla anche del libro appena pubblicato "Les leçons du Pouvoir", di Trump, di Obama, di Renzi di Merkel e di Putin.

Hollande ammette degli errori nel suo quinquennio, ma rivendica di aver lasciato un Paese con i conti risanati e in ripresa, "senza aver mai applicato l`austerità". Uno dei suoi rimpianti è non essere intervenuto in Siria contro Assad nell`estate 2013 a causa dell`improvviso voltafaccia di Barack Obama, scrive il quotidiano, "quella rinuncia ha avuto conseguenze notevoli sull`equilibrio non solo della regione ma del mondo".(Segue)