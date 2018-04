Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -7

Roma, 19 apr. - Amnesty International ha trasmesso sintesi delle sue conclusioni e delle sue preoccupazioni ai governi di Regno Unito, Germania, Olanda e Italia, ricevendo risposte - alla data di pubblicazione del suo rapporto - solo dalle autorità olandesi e tedesche.

L`Olanda ha dichiarato che non coopera a omicidi mirati illegali. Il ministro della Difesa ha fatto proprie e attuato una serie di raccomandazioni presentate dal Comitato di controllo sui servizi d`intelligence e di sicurezza in merito alle garanzie necessarie per impedire la condivisione di informazioni d`intelligence che potrebbero essere usate per l`uso illegale della forza da parte di altri stati.

La risposta, tuttavia, conferma che l`Olanda non ha in essere alcuna specifica politica riguardante la fornitura di assistenza alle operazioni Usa in cui sia impiegata la forza letale, compreso il programma dei droni. Al suo posto, è applicato un criterio generale sulla condivisione dei dati che prende in esame preventivamente una serie di fattori, tra cui il rispetto del diritto internazionale umanitario e le politiche sui diritti umani dello stato partner, che possono rendere necessario in determinate circostanze un riesame della cooperazione.

Il ministero degli Esteri della Germania ha replicato che, riguardo a domande relative ai servizi d`intelligence, può condividere informazioni solo coi comitati parlamentari di controllo e in modo segreto. Ha poi aggiunto di non poter rispondere ad alcune delle domande sottoposte da Amnesty International in quanto è in corso una disputa legale sul ruolo della Germania negli attacchi Usa coi droni.

Amnesty International Italia ha scritto alla ministra della Difesa Roberta Pinotti e al ministro degli Affari Esteri Angelino Alfano, chiedendo loro un incontro. "Auspichiamo che le autorità italiane rispondano al più presto alle preoccupazioni espresse nel rapporto, fornendoci tutte le informazioni necessarie sull`assistenza fornita al programma Usa", ha dichiarato Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia.