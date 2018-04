Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -6

Roma, 19 apr. - Amnesty International chiede pertanto a Regno Unito, Germania, Olanda e Italia di non fornire assistenza agli attacchi Usa coi droni che possano costituire o determinare violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, sempre vigente, o del diritto internazionale umanitario che si applica quando i droni sono usati nell`ambito di un conflitto armato.

Amnesty International chiede ai quattro stati europei di indagare, in modo pienamente pubblico, sull`assistenza al programma Usa d`impiego dei droni e di farlo in modo tempestivo, approfondito, indipendente e imparziale ogni volta che vi sia ragionevole motivo di credere che abbiano fornito assistenza a un attacco Usa che ha causato uccisioni illegali. Dovranno inoltre chiarire pubblicamente quali garanzie abbiano attivato per assicurare che non venga fornita assistenza ad attacchi potenzialmente illegali.

L`organizzazione per i diritti umani sollecita a loro volta gli Usa a rendere pubbliche le nuove regole riguardando l`uso della forza all`estero, comprese linee guida specifiche sull`individuazione degli obiettivi delle operazioni in cui sia impiegata la forza letale.

Amnesty International non si oppone all`impiego dei droni armati ma chiede regolarmente agli Usa di assicurare che il loro uso rispetti gli obblighi del diritto internazionale dei diritti umani e, ove applicabile, del diritto internazionale umanitario. (Segue)