Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -5

Roma, 19 apr. - "L`estrema segretezza che circonda ogni aspetto del programma Usa d`impiego dei droni e gli accordi con altri stati ha prodotto una generale assenza di responsabilità, da parte sia degli Usa che dei partner europei", ha sottolineato Rasha Abdul Rahim.

"Per evitare ogni controllo s`invoca la sicurezza nazionale. Fa tremare il pensiero che stati europei forniscano un genere di assistenza che viene usata per prendere decisioni sulla vita e sulla morte delle persone, con scarsa o addirittura nulla supervisione", ha proseguito Rasha Abdul Rahim.

Amnesty International nutre particolare preoccupazione circa l`accuratezza e l`attendibilità dell'attività di raccolta di informazioni mediante l'intercettazione e l`analisi di segnali provenienti da persone o macchine, denominata Sigint. Secondo un`indagine condotta da The Intercept documenti fuoriusciti dal Pentagono mostrano che durante cinque mesi del 2013 il 90 per cento delle persone colpite dai droni Usa durante l`operazione Haymaker (un`operazione speciale condotta nell`Afghanistan nordorientale) erano obiettivi non intenzionali. Non è chiaro se da allora gli Usa abbiano introdotto garanzie sull`uso dei segnali d`intelligence.

"Gli Usa parlano di obiettivi `legittimi` ma le prove a disposizione suggeriscono che si tratti di tutt`altro. Il numero delle vittime civili e degli obiettivi non intenzionali documentati indicano che c`è un evidente rischio che l`intelligence o altra assistenza fornita dagli stati europei venga usata per compiere attacchi illegali", ha commentato Rasha Abdul Rahim.

"In questo momento cruciale, gli stati europei devono porsi dalla parte del rispetto della legge e riesaminare la loro assistenza a quel programma mortale", ha concluso Rasha Abdul Rahim. (Segue)