Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -4

Roma, 19 apr. - La mancanza di trasparenza che caratterizza il programma Usa d`impiego di droni impedisce l`accertamento delle responsabilità e l`accesso alla giustizia da parte delle vittime degli attacchi e dei loro familiari.

In un suo rapporto del 2013, Amnesty International aveva denunciato come una serie di attacchi coi droni avesse causato la morte di 18 braccianti, tra cui un ragazzo di 14 anni e una donna di 68. L`amministrazione Usa non si è mai pubblicamente impegnata a indagare sui casi di attacchi potenzialmente illegali denunciati da Amnesty International né ha mai fornito una propria versione su quanto accaduto.

Quando sono stati fatti collegamenti tra l`assistenza europea e il programma Usa d`impiego di droni, da parte dei governi coinvolti c`è stato spesso un rifiuto analogo a indagare o a commentare.

Ad esempio, nel 2015 una serie di documenti del Quartier generale delle comunicazioni del governo (Gchq) del Regno Unito fornita ad Edward Snowden al Guardian ha rivelato come un programma di sorveglianza basato nel Regno Unito avesse facilitato un attacco coi droni nello Yemen. L`attacco, avvenuto nel marzo 2012, aveva preso di mira due uomini descritti come membri di al-Qaeda nella penisola araba. Secondo il Bureau of Investigative Journalism l`attacco aveva ucciso anche un civile di 60 anni e ferito da sei a nove civili, tra cui sei bambini. Il Gchq rifiutò di commentare la notizia. (Segue)