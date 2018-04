Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -3

Roma, 19 apr. - Sotto l`amministrazione Trump il numero degli attacchi coi droni è fortemente aumentato. Il Consiglio per le relazioni con l`estero, un think-tank statunitense, ha stimato che il presidente Trump nei suoi primi 45 giorni di ufficio abbia autorizzato almeno 36 attacchi coi droni o operazioni speciali basate sui raid aerei. Secondo fonti di stampa, il presidente Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle minime limitazioni al programma di uso dei droni dell`era-Obama. Una nuova e ancora segreta politica pare consentire di colpire un numero assai maggiore di persone anche non perfettamente identificate e ammorbidisce il criterio della "quasi certezza" che un obiettivo legittimo sia presente al momento dell`attacco.

Il rapporto di Amnesty International spiega come Regno Unito, Germania, Olanda e Italia possano essere responsabili di aver dato assistenza a operazioni Usa coi droni potenzialmente illegali e possano aver violato i loro obblighi di diritto internazionale dei diritti umani. Il rapporto evidenzia anche il clima di segretezza che rende difficile stabilire se e quali salvaguardie questi stati abbiano posto in essere per garantire che non si fornisca assistenza ad attacchi illegali coi droni.

In dettaglio, il rapporto di Amnesty International spiega come: - Regno Unito, Germania e Olanda condividano informazioni d`intelligence che consentono agli Usa di individuare potenziali bersagli da sorvegliare ulteriormente o da colpire coi droni; - Germania e Olanda forniscano metadati (ad esempio, informazioni relative a comunicazioni, come data e luogo di una telefonata) che potrebbero essere usate per colpire persone; - Regno Unito, Germania e Italia consentono agli Usa di gestire basi nei loro territori, col conseguente impiego di comunicazioni e infrastrutture d`intelligence che permettono la trasmissione di informazioni dagli operatori dei droni negli Usa ai droni armati che lanciano attacchi mortali in tutto il pianeta; - l`Italia consente agli Usa di lanciare attacchi coi droni armati dalla base Usa di Sigonella a scopo difensivo.

Questo accordi è probabile che siano la punta dell`iceberg di una complessa e sofisticata rete di sostegno europeo al programma Usa di uso dei droni.

(Segue)