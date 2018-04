Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli -2

Roma, 19 apr. - Il rapporto evidenzia il clima di segretezza che rende impossibile comprendere se i quattro stati europei abbiano posto in essere garanzie per evitare di fornire assistenza ad attacchi illegali coi droni.

"Da anni i governi di Regno Unito, Germania, Olanda e Italia forniscono assistenza al programma globale segreto di uccisioni degli Usa, fornendo informazioni d`intelligence di grande importanza e infrastrutture di comunicazione nonostante l`aumento delle vittime civili e delle denunce di uccisioni illegali, compresi crimini di guerra", ha dichiarato Rasha Abdul Rahim, ricercatrice di Amnesty International su controllo delle armi, commerci di materiale di sicurezza e diritti umani.

"Con Trump al comando, le minacce alla vita dei civili si sono fatte più grandi che mai e c`è urgente bisogno di maggiore trasparenza. Se gli stati europei ritengono di non aver avuto alcun ruolo in uccisioni illegali, allora dovrebbero essere in grado di dimostrarlo. Altrimenti, dovrebbero chiedersi se intendono continuare ad appoggiare un programma che utilizza informazioni d`intelligence potenzialmente errate e giustificazioni legale del tutto precarie per eseguire cosiddetti `omicidi mirati`", ha aggiunto Rasha Abdul Rahim.

Secondo il Bureau of Investigative Journalism, dal 2004 gli attacchi Usa coi droni hanno ucciso almeno 1551 civili in Afghanisttan, Pakistan, Somalia e Yemen. (Segue)