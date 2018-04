Amnesty, rapporto su uso droni: necessari nuovi controlli

Roma, 19 apr. - Di fronte alla prossima espansione del programma mortale di uso dei droni da parte dell`amministrazione Trump, col conseguente aumento dei rischi di fare vittime civili e causare uccisioni illegali, Amnesty International ha chiesto a quattro stati europei di rivedere urgentemente l`assistenza operativa e d`intelligence attualmente fornita a quel programma.

Amnesty International e altre fonti hanno documentato casi in cui, durante successive amministrazioni Usa, gli attacchi coi droni hanno ucciso persone, fra cui bambini, che non stavano prendendo direttamente parte a ostilità e che non rappresentavano alcuna minaccia imminente per la vita di altri.

In un nuovo rapporto realizzato usando informazioni open source, intitolato "Assistenza mortale", Amnesty International ha analizzato l`assistenza che Regno Unito, Germania, Olanda e Italia forniscono al programma statunitense di uso dei droni e concluso che questi quattro stati rischiano di dover rendere conto di violazioni del diritto internazionale. (Segue)