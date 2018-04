Usa, Aviazione ordina ispezione motori dopo incidente su Boeing

Roma, 19 apr. - L'aviazione Usa ha ordinato ispezioni dei motori dopo il grave guasto che ha mandato in frantumi il finestrino di un Boeing 737 della compagnia americana Southwest Airlines provocando la morte di una passeggera, Jennifer Riordan, poco dopo il decollo da New York alla volta di Dallas. Lo scrive Bbc.

L'amministrazione federale dell'aviazione ha dichiarato che "la direttiva per l'operatività in volo" richiede ispezioni sui motori CFM56-7B entro due settimane. Le ventole del motore saranno sottoposte a test ultrasonici.

Questo tipo di motore è in uso in oltre 8.000 Boeing 737, secondo la società costruttrice. L'aviazione Usa non ha chiarito quanti motori verranno esaminati.

Secondo le prime prove raccolte sono state evidenziate tracce di usura in alcune parti metalliche da cui si sono staccati i pezzi delle ventole che hanno rottyo il finestrino.