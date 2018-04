Missione Opac sospesa. Team Onu lavora per sicurezza a Douma

New York, 19 apr. - Una delegazione del dipartimento dell'Onu per la sicurezza (Undss) sta discutendo con le autorità russe e siriane per consentire agli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) di installare la missione a Douma e investigare sul presunto attacco chimico avvenuto il 7 aprile senza rischi. Lo ha reso noto il Consiglio di sicurezza Onu.

La missione degli esperti Opac è stata sospesa dopo che un team della sicurezza Onu è stato preso di mira da un'esplosione e da colpi di arma da fuoco nel corso di un giro di ricognizione a Douma insiema all'esercito russo.

In un report inviato al Consiglio di sicurezza Onu, la squadra dell'Undss auspica di raggiungere un accordo "il più presto possibile", sono in corso "trattative" e riunioni di "coordinamento con i rappresentanti dela polizia militare russa e siriana su come garantire la sicurezza in alcune località specifiche di Douma".

