Generali avvia cessione delle attività in Belgio per 540 milioni

Milano, 18 apr. - Assicurazioni Generali ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium, società assicurativa attiva principalmente nel segmento vita. Generali riceverà un corrispettivo iniziale per la cessione della partecipazione pari a 540 milioni soggetto a limitati adeguamenti alla chiusura dell'operazione, in linea con la prassi di mercato.

L`operazione - spiega una nota della compagnia - rientra nell`ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell`efficienza operativa e dell`allocazione del capitale.

"Questa operazione evidenzia il nostro impegno costante per ottimizzare la presenza geografica del Gruppo nel mondo - ha commentato Frédéric de Courtois, Group Ceo Global Business Lines & International - Dopo aver annunciato le cessioni del business in Guatemala, Panama, Colombia, Olanda e Irlanda, questa transazione rappresenta un ulteriore e importante passo avanti della nostra strategia. Il valore complessivo delle operazioni concluse e quelle già annunciate, ancora in attesa delle autorizzazioni delle autorità competenti, è superiore a 1,1 miliardi superando il nostro obiettivo iniziale di 1 miliardo. Nei prossimi mesi continueremo a implementare la nostra strategia con disciplina".

È previsto che la transazione abbia un impatto positivo in termini di solvibilità di gruppo, con un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 2,6 punti percentuali. Il contributo di Generali Belgium all'utile netto di gruppo è stato pari a 22 milioni nell'esercizio 2017. Si prevede, inoltre, che la cessione comporterà a livello consolidato una plusvalenza pari a circa 150 milioni che sarà registrata alla chiusura della transazione. L`operazione è soggetta, inter alia, all`approvazione delle autorità competenti e il suo completamento è previsto nel corso del secondo semestre 2018.

Il Gruppo Generali rimarrà presente in Belgio continuando a fornire soluzioni assicurative e di assistenza attraverso le sue Global Business Lines nonché attraverso il Gruppo Europ Assistance.