Inviato Lorenzini: Ciad strategico nel Sahel, Italia si rafforza

Roma, 18 apr. - "L'Italia deve essere presente in Ciad" sia perchè "siamo ormai il terzo investitore in Africa" sia perchè il Ciad è un Paese strategico nella regione del Sahel, caratterizzata "da sfide e problematiche molto gravi a livello di sicurezza, di cambiamenti climatici, di emergenze umanitarie e di flussi migratori, tutti aspetti che costituiscono una priorità per l'Europa e per l'Italia". E' quanto ha detto ad askanews l'inviato speciale italiano per il Ciad, Mauro Lorenzini, a margine della Country presentation che si è tenuta ieri nella sede della Confindustria.

Lorenzini ha sottolineato come il suo incarico "si inserisca in un contesto di rafforzamento della nostra presenza diplomatica nel Sahel", ricordando la recente apertura dell'ambasciata in Niger e quella imminente in Burkina Faso. "Mi reco in Ciad ogni mese, rimango una decina di giorni per curare il rafforzamento dei rapporti politico-diplomatici, ma anche economici, come dimostra l'evento organizzato oggi in Confindustria", ha precisato.

Un evento che ha rappresentato una "prima volta per il Ciad in Confindustria", ha sottolineato il presidente di Confindustria Assafrica&Mediterraneo, Giovanni Ottati, secondo cui il Paese africano offre "enormi opportunità" agli imprenditori italiani, dal momento che le autorità locali hanno avviato un processo di diversificazione economica, per ridurre la propria dipendenza del petrolio.

Proprio tale dipendenza ha innescato la crisi economica in atto nel Paese dal 2014, a seguito del crollo del prezzo del greggio, con "tassi di crescita con il segno meno nel 2016 e 2017", ha riconosciuto Adoumtogue Rubain, direttore della Pianificazione del ministero dell'Economia di N'Djamena. (Segue)