Wind Tre vince premio CMMC per l'app area clienti 3

Roma, 18 apr. - Wind Tre si aggiudica il premio speciale di CMMC per la migliore `APP & Chatbot Virtual Assistance`. Il Club CMMC (Customer Management Multimedia Competence), che individua ogni anno le eccellenze nel customer care, ha infatti conferito a Wind Tre l`importante riconoscimento per il Chatbot integrato nell`APP `Area Clienti 3`, che svolge la funzione di Virtual Agent grazie alle più innovative tecnologie di Intelligenza Artificiale.

L`applicazione per il self-care `Area Clienti 3`, in particolare, è stata premiata per la capacità di integrare un linguaggio umano e digitale in maniera sinergica e proficua. Il Virtual Agent, realizzato in collaborazione con Network Contacts e Piksel, è in grado di interagire con il cliente attraverso un linguaggio naturale, con un elevato livello di precisione. A conferma dell`alto gradimento di questo servizio, il Chatbot integrato nell`APP `Area Clienti 3` viene utilizzato ogni mese da circa 500.000 clienti del brand 3, che generano, in totale, circa 10 milioni di interazioni l`anno.

Wind Tre è salita sul podio, inoltre, per l`uso della tecnologia di Customer Management, grazie all`evoluta piattaforma di Speech Analytics di Almawave utilizzata nei propri contact center. Questa avanzata tecnologia consente di ottimizzare i tempi di intervento e di fornire risposte precise e personalizzate alle diverse richieste, con l`obiettivo di migliorare ulteriormente la soddisfazione del cliente e di rendere il processo di assistenza sempre più utile, efficiente e omnicanale.

I prestigiosi riconoscimenti ottenuti da Wind Tre ai premi CMMC confermano l`impegno dell`azienda nel fornire, in ogni singola fase del customer journey, un`esperienza d`uso ottimale e un elevato livello di engagement, attraverso tutti i canali di contatto. Grazie all`applicazione delle tecnologie dell`AI nell`ambito del customer care, Wind Tre è infatti riuscita ad innovare l`interazione con i propri clienti, per offrire un`assistenza di qualità, sempre più orientata al digitale.