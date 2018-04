Valtur, Filcams Cgil: situazione critica ma strade percorribili -3

Roma, 18 apr. - Pecorso di rilancio che sarebbe possibile solo se uno degli operatori interessati contrattualizzasse un certo numero di villaggi, così da ricostituire parte del perimetro Valtur sul quale reinnestare il nucleo amministrativo del tour operator e ridare linfa a questa lunga storia italiana. A quel punto l'operazione dovrebbe essere completata con l'acquisizione del marchio.

"Siamo di fronte a un percorso inedito e non facile" aggiunge De Zolt "ma se si avverasse questo interesse dovranno essere messi in campo tutti gli strumenti utili per accompagnarlo. Abbiamo di fronte settimane decisive. Al netto dell'operazione CDP-TH Resort, discutibile quanto certa, rimangono altri 9 villaggi che sono stati liberati dai contratti con la liquidazione o verranno liberati nei prossimi giorni. E' una corsa contro il tempo, ma noi non ci arrendiamo" chiosa il sindacalista.