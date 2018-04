Valtur, Filcams Cgil: situazione critica ma strade percorribili -2

Roma, 18 apr. - Nelle ultime settimane i lavoratori hanno messo in luce il grande patrimonio che Valtur rappresenta: con la conferenza stampa del 9 aprile e la campagna social #siamogenteValtur si è reso visibile il valore di questa esperienza unica nell'accoglienza italiana, e sono stati ricordati i punti di forza anche rispetto ai dati sul prodotto.

"Ma chi vuole acquisire questo patrimonio commerciale non può pensare di comprare solo marchio", avverte Luigi Brianzi della Filcams di Milano "all'incontro di oggi è emerso che alcuni players del settore si sarebbero già fatti avanti per la sola acquisizione del marchio, e questo sarebbe la pietra tombale della realtà Valtur. Abbiamo chiesto ai responsabili di Valtur di realizzare l'asta solo in presenza di un percorso di rilancio".(Segue)