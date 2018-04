Valtur, Filcams Cgil: situazione critica ma strade percorribili

Roma, 18 apr. - Nell'incontro di aggiornamento del tavolo di crisi presso il Mise del 18 aprile è stato confermato che vi è l'interesse di alcune realtà nel rilevare i villaggi Valtur, il marchio e di dare continuità all'azienda. Il Mise sta svolgendo un importante lavoro di sollecitazione sugli operatori del mercato, alcuni dei quali hanno palesato il loro interesse solo nelle ultime settimane. Lo rileva la Filcams Cgil Nazionale con una nota.

Gli ostacoli a una positiva risoluzione della vertenza sono insiti nella procedura di liquidazione, ovvero alla strada scelta dall'Investindustrial di Andrea Bonomi per uscire dalla società. Il percorso di liquidazione non lascia margini di trattativa per un passaggio dell'intero perimetro e non sono attivabili percorsi di continuità come per altri percorsi concorsuali.

"Abbiamo contestato la scelta della liquidazione sin dall'inizio", ha detto Luca De Zolt della Filcams, "ma la proprietà è inamovibile e non intende cambiare programma. Al di la delle palesi responsabilità che si è assunta Investindustrial nello scegliere questo percorso, che mira a cancellare Valtur, serve lavorare per percorsi di salvataggio, che sono ancora possibili".(Segue)