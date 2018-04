Centrodestra, verso delegazione unica a consultazioni Casellati

Roma, 18 apr. - Domani il centrodestra potrebbe presentarsi in un'unica delegazione all'eventuale secondo giro di consultazioni della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.

A quanto si apprende, infatti, ci sono contatti in corso e tentativi di incrociare le agende dei tre leader. Berlusconi ha annunciato che è pronto a spostare il tour in Molise previsto per domani e lo stesso ha fatto Giorgia Meloni, che avrebbe dato una disponibilità di massima per la mattina. Salvini dovrebbe invece rientrare dalla Sicilia.