Brasile, respinto nuovo appello di Lula contro condanna

Roma, 18 apr. - Un tribunale brasiliano oggi ha respinto l'ultimo appello dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva contro la sua condanna a 12 anni per corruzione, in una decisione che rischia d'inficiare ulteriormente le sue speranze di un ritorno a capo dello stato a Brasilia.

Il tribunale a Porto Alegre ha twittato di aver unanimemente respinto l'appello, che era di natura tecnica e, anche se avesse avuto successo, non avrebbe rovesciato il verdetto di colpevolezza.

Lula è in prigione dal 7 aprile per scontare la pena comminata per aver accettato un appartamento, secondo l'accusa, come tangente dalla compagnia di costruzione OAS, che voleva fare contratti con la compagnia petrolifera di stato Petrobras.

L'ex presidente, che è attualmente in testa ai sondaggi, rivendica la sua innocenza e considera tutta la vicenda un tentativo d'impedirgli di correre per la presidenza.

E' il terzo appello presentato allo stesso tribunale e ora Lula potrebbe portare il caso a un'istanza più alta. Per registrare la sua candidatura ha tempo fino al 15 agosto, tuttavia secondo la legge brasiliana al momento non può farlo. Il Tribunale elettorale superiore deve emettere la sua ultima sentenza sulla candidabilità entro il 17 settembre.