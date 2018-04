New York, 18 apr. - Facendo riferimento alle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui è presente, la Fed ha visto un "generalizzato" aumento dei prezzi dell'acciaio, "talvolta notevole", a causa dei dazi imposti da Donald Trump. Il rapporto infine mostra come le aziende temano un "ulteriore aumento" dei prezzi nei prossimi mesi, soprattutto per l'acciaio e per i materiali da costruzione. Tutto questo farà crescere i prezzi per i consumatori.