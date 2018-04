Fed, Beige Book: aziende allarmate dai dazi, distruggono lavoro

New York, 18 apr. - Nonostante la crescita dell'economia continui, le aziende americane sono molto preoccupate per l'effetto dei dazi imposti da Donald Trump su pannelli solari, lavatrici, acciaio e alluminio e sulla possibilità che li possa espandere a un migliaio di altri prodotti fatti in Cina. Lo si legge nel Beige Book, il rapporto sulle condizioni dell'economia americana, compilato dalla Federal Reserve e che servirà nel corso della prossima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc), prevista l'uno e il due maggio. Secondo un contatto della Fed, i dazi starebbero "uccidendo le aziende e i lavori manifatturieri ben pagati in America".