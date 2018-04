Orfini cita Verdone per ironizzare sui due forni di Di Maio

Roma, 18 apr. - Il presidente del Pd Matteo Orfini cita "Un sacco bello" di Carlo Verdone per ironizzare sulla 'politica dei due forni' di Luigi Di Maio.

"A proposito di politica dei due forni, il vero modello di @luigidimaio", scrive Orfini su Twitter, postando uno spezzone del film in cui Enzo cerca un compagno di viaggio per un tour del sesso in Polonia. "Siccome - dice Enzo/Verdone nel film -, me s'è creata una situazione strana, me s'è liberato un posto in macchina, volevo sape' da tu' fratello se una cosa del genere gli interessava...E a te una cosa del genere interesserebbe? Quanti anni hai? Tredici, ci sentiamo allora".