Netflix si rilancia in conquista di Ue e Italia con 1 mld ... -2

New York, 18 apr. - In tutto, Netflix ha in programma, per il 2018, una spesa di 8 miliardi di dollari in contenuti originali. Tuttavia per Hastings, fondatore e amministratore delegato, non è ancora abbastanza: parlando al Ted di Vancouver, in Canada, nel fine settimana, ha detto che "non è tanto quanto può sembrare, in un contesto globale contro giganti come Disney".