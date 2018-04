Zuckerberg declina l'invito dell'Europarlamento ma Tajani insiste

Bruxelles, 18 apr. - Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ci aveva provato: aveva declinato l'invito a presentarsi davanti al Parlamento europeo per un'audizione come quella già sostenuta davanti al Congresso Usa sullo scandalo dei dati degli utenti manipolati da Cambridge Analytica, offrendo di inviare al suo posto Joel Kaplan, suo vicepresidente per le Politiche pubbliche e le Relazioni esterne. Ma il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, su sollecitazione unanime di tutti i gruppi politici, gli ha inviato oggi una nuova lettera in cui insiste affermando che è "assolutamente necessaria la sua presenza in persona" all'audizione, ricordandogli, fra l'altro, che "Facebook International ha il suo quartier generale a Dublino, ciò che sottopone la società alla legislazione Ue".

Traspare chiara dalla lettera l'irritazione per il tentativo di Zuckerberg di snobbare l'Europarlamento, mettendolo in secondo piano rispetto al Congresso americano. "Siamo convinti - sottolinea Tajani - che i milioni di europei interessati dallo scandalo di Cambridge Analytica meritano una piena e completa spiegazione da parte del top manager di Facebook, proprio come avvenuto per i cittadini Usa".