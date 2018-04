Quattro paesi europei uniti in ricerca migranti scomparsi

Roma, 18 apr. - Quattro paesi europei del bacino del Mediterraneo lanceranno a giugno una cooperazione internazionale inedita per capire la sorte di migliaia di migranti scomparsi. L'ha annunciato oggi la Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP) che ha sede all'Aia.

"Se arrviamo a lanciare questa iniziativa, è s'annuncia che sarà così, saràun fatto storico", ha affermato Kathryne Bomberger, direttrice generale dell'ICMP, all'origine del progetto. "Sarà - ha continuato - la prima volta che degli Stati lavorano assieme per ritrovare dei migranti scomparsi".

Italia, Grecia, Malta e Cipro si riuniranno l'11 giugno a Roma per stabilire i meccanismi di cooperazione per ritrovare le tracce delle migliaia di persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo ma la cui sorte è ignota.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha recensito 18mila migranti arrivati in Europa via mare da inizio anno, con 559 tra morti e scomparsi.