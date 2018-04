Ambasciatore italiano all'Onu: "Pace e giustizia in Siria" -2

New York, 18 apr. - "Per una soluzione politica duratura, è cruciale che i crimini commessi su larga scala contro l'umanità e i crimini di guerra non restino impuniti", ha aggiunto l'ambasciatore, condannando l'uso delle armi chimiche contro i civili. A tal proposito, Cardi ha lanciato un appello affinché l'Onu possa individuare i responsabili di tutti i crimini perpetrati in Siria, attraverso un organismo indipendente.

"Dobbiamo fermare la logica irragionevole del terrore che sta prevalendo in Siria. Crediamo fermamente che la giustizia sia un elemento essenziale per una pace duratura", ha aggiunto. L'ambasciatore ha poi ricordato come l'Italia, lo scorso anno, si sia impegnata in Consiglio di sicurezza in difesa del Joint Investigative Mechanism (Jim), istituito nel 2015 proprio per individuare i responsabili degli attacchi chimici lanciati nel corso della guerra civile siriana.