Ambasciatore italiano all'Onu: "Pace e giustizia in Siria"

New York, 18 apr. - Individuare e punire i responsabili dei crimini di guerra e garantire una condizione di pace definitiva. E' quel che ha chiesto per la Siria, l'ambasciatore Sebastiano Cardi - rappresentante permanente italiano alle Nazioni Unite - parlando al Palazzo di Vetro, alla presentazione del primo rapporto del Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per i crimini internazionali commessi in Siria dal marzo 2011.

"La comunità internazionale è chiamata a moltiplicare gli sforzi per porre fine al conflitto in Siria, afflitta da sette anni di violenze e atrocità. Vanno sostenuti i continui sforzi di Staffan de Mistura a favore di una soluzione politica in linea con la Risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza. Un processo politico credibile resta la sola strada per uscire dalla crisi", ha detto Cardi. (Segue)