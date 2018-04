Palermo, 18 apr. - "Se mi si chiede di fare il governo, i voti probabilmente li trovo perché in Parlamento c'è gente che pur di stare lì vota il `governo laqualunque'. E io ricontratto ogni settimana il mio programma di governo in aula con questi mendicanti del voto che chiedono favori a tizio e a caio? Assolutamente no. E' l'ultima cosa che voglio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Catania.